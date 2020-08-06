ظريف يؤكد استعداد طهران لدفع تعويض عن ضحايا الطائرة الأوكرانية

ظريف يؤكد استعداد طهران لدفع تعويض عن ضحايا الطائرة الأوكرانية

إيران – أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده لدفع تعويض عن ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية، التي أسقطها صاروخ إيراني قرب طهران في يناير الماضي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ظريف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا امس، استعرضا فيه المفاوضات الأخيرة بشان قضية الطائرة المنكوبة.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها أن الوزيرين اعتبرا جولة المفاوضات “خطوة إيجابية” وأكدا ضرورة مواصلة المباحثات وتبادل المعلومات بين مختصي البلدين.

وحسب البيان، فإن الوزير الأوكراني أعرب عن استعداد بلاده لإرسال وفد إلى طهران في سبتمبر المقبل لإجراء جولة جديدة من المباحثات.

وكانت إيران قد أشادت بنتائج الجولى الأولى من المفاوضات بشأن قضية الطائرة الأوكرانية، والتي جرت في كييف نهاية الشهر الماضي.

المصدر: RT