ليبيا – اتهم العسكري الموالي لمسلحي الوفاق وتركيا عادل عبد الكافي القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر ومن وصفهم بـ”مرتزقة الفاغنر ” بالتحشيد واصفًا إياه بـ”التحشيد الهجومي وليس الدفاعي”.

عبدالكافي أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن هذا التحشيد يأتي في ظل تدفق الأسلحة الثقيلة ومنظومات الدفاع الجوي “بانتسير” والطائرات “ميغ 29″ و”سيخوى 24” والعمودية “مى 35″ التي تم جلبها من سوريا إلى مهبط راس لانوف وقاعدة الجفرة الاستراتيجية مؤخرًا.

وأضاف:” كل هذا التحشيد سيشجع حفتر على القيام بعملية هجومية ضد قوات الوفاق، وهذا ما حذرنا منه خلال الأشهر الماضية بعد الانتصارات التي تحققت في المنطقة الغربية وطرابلس وانهيار مليشيات حفتر والمرتزقة الروس” حسب زعمه.

واختتم قائلاً : “لم يتم الدفع بقوات “لسرت – الجفرة” للاستفادة من هذا الانهيار بعد انسحاب حفتر من محاور طرابلس وقبل أن يعيدوا تنظيم تمركزهم وانتشار عناصرهم وتعزيزها قدراتهم، فكل الوقت المهدور في التفاهمات السياسية ما بين الأتراك والروس ألقى بظلال سلبية على العملية العسكرية في “سرت – الجفرة”، ومع هذا فقوات الوفاق على أتمّ الجهوزية والاستعداد للقيام بعملية عسكرية للسيطرة على “سرت – الجفرة” وهي في انتظار الأوامر من القائد الأعلى”.