ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس إن حكومة الوفاق والقوات التابعة لها كانت دائمًا في موقف من يصدُّ الاعتداء، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي. وليس من سياستها أن تكون طرفًا مبادرًا بالهجوم.

كرموس اعتبر في تصريح لموقع “عربي 21″ القطري أنّ الوفاق وبما لها بما وصفه بـ” الشرعية دولية” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب) تعتبر الممثل الوحيد للشعب الليبي، على حد قوله.

عضو مجلس الدولة الموالي لتركياإختتم قائلًا: “بخصوص سرت فإنّه إذا ما تهيأت الظروف لعقد حوار يشمل الأطراف السياسية والمؤسسات والنخب لوضع حل للأزمة وإنهاء الاقتتال، فإن الحكومة وقواتها لن تترد في قبول ذلك دون حاجة للسيطرة على أراضٍ بقوة السلاح، لكن بشرط إبعاد الانقلابيين ومن ساندهم من هذا المشهد” على حد تعبيره.