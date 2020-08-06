لبنان – دعت الفنانة ماجدة الرومي الدول العربية للوقوف مع لبنان بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، والتوحد لمواجهة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بلادها.

وأكدت الرومي عبر شاشة “الأولى”، أن انطباعها الشخصي عن حادث الانفجار أنه مدبر، وأضافت: “اللي بيحصل خطير للغاية وقلبي يتحدث دون أي سيطرة”.

وتابعت: ما حدث في لبنان حلقة من حلقات تفتيت الدولة اللبنانية، ونحن في حاجة لدعم معنوي كبير من جميع دول العرب، موجهة نداء إنسانيا لكل إنسان على “وجه الأرض للوقوف بجوارنا بالدعاء لو مش قادر… بيروت ذبحت وسنخرج من دمرنا”.

المصدر: RT