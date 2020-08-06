فرنسا – أعلن باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء، تعرض نجمه الإيطالي، ماركو فيراتي، لكدمة قوية في ربلة ساقه اليمنى، قبل أسبوع من مباراة الفريق ضد أتلانتا في ربع نهائي دورري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني لسان جيرمان، توماس توخيل، خلال مؤتمر صحفي: “علينا الآن الانتظار (لمعرفة مدى خطورة إصابة فيراتي). لا أعلم كثيرا بشأن التشخيص ولكننا قلقون”، وذلك بعد البيان الطبي للفريق الذي أشار إلى أنه “سيتم الإعلان عن تطور إصابة فيراتي في الساعات الـ72 المقبلة”.

ولكن إذاعة “RMC” الفرنسية، توقعت أن يغيب فيراتي بسبب تلك الكدمة، عن مواجهة أتلانتا المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وردا على سؤال عما إذا سيكون كيليان مبابي، المصاب بأربطة كاحله، متاحا للمباراة أمام أتلانتا، قال توخيل: “صراحة، ليست لدي أدنى فكرة”، مشيرا إلى أن فترة الشفاء قصيرة جدا بالنسبة للإصابة التي تعرض لها بطل العالم.

وتابع المدرب الألماني مع ابتسامة مريرة: “أشاهد كيليان يوميا في مركز التدريبات، يعمل كثيرا مع المعالجين الفزيائيين، قرابة 24 ساعة يوميا”.

المصدر: وكالات