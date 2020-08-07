واشنطن – يخطط عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لطرح مشروع قانون يحظر بيع طائرات مسيرة لأي دولة ليست من حلفاء الولايات المتحدة، حسبما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، امس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراء المخطط له يهدف إلى إحباط محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب الالتفاف على نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ.

وبحسب “نيويورك تايمز” فإن ما يثير القلق الأكبر لدى أعضاء المجلس هو بيع طائرات مسيرة قتالية للسعودية والإمارات، نظرا لدورهما في عمليات التحالف العربي ضد الحوثيين في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور كريستوفر ميرفي، الذي اقترح مشروع القانون هذا مع زميله مايك لي، قوله: “إذا سمحنا لترامب بالشروع في بيع الطائرات المسيرة، سيشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح لدول أخرى ببيع تكنولوجيا خاصة بالصواريخ وطائرات مسيرة مطورة لأعدائنا. كما لن تقود خطوات الرئيس سوى إلى توفير مزيد من الإمكانيات للسعوديين – عبر تزويدهم بطائرات مسيرة مطورة أمريكية الصنع – للاستمرار في قتل المدنيين الأبرياء في اليمن”.

وبحسب مشروع القانون فإن الاستثناءات من حظر بيع الطائرات المسيرة ستشمل دول الناتو، وكذلك أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وإسرائيل.

المصدر: نوفوستي