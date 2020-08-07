ألمانيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 1147 حالة جديدة

ألمانيا تسجل ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 1147 حالة جديدة

ألمانيا – سجلت ألمانيا ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1147 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما سجلت ارتفاعا في عدد الوفيات بواقع 8 حالات.

وبحسب بيانات معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 214214 حالة.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 8 حالات خلال اليوم الماضي إلى 9183.

وفي وقت سابق حذرت رئيسة اتحاد غرف الأطباء الألماني، سوزانا يونا، من أن بلادها بدأت بالفعل في مواجهة “الموجة الثانية” من تفشي الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وشددت يونا على ضرورة الالتزام بمعايير التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والنظافة كشروط للحفاظ على النجاح الأولي الذي حققته ألمانيا في احتواء أزمة انتشار الفيروس.

المصدر: رويترز