إسرائيل – أفاد الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار أطلقت في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية، اليوم الجمعة، وأكد لاحقا أن صفارات التحذير هذه كانت إنذارا وهميا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، في حسابه على تويتر ، أنه متابعة للتقارير عن تفعيل انذارات في منطقة الجليل فالحديث هنا عن “اشتباه كاذب لتسلل طائرة مسيرة. ولم يتم إطلاق أي نوع من النيران نحو الأراضي الإسرائيلية”.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل وجماعة “حزب الله” اللبنانية على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: وكالات