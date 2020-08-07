إيران – اعتقد الإيراني محمد أن ذلك “نوع من الهجوم الإلكتروني” عندما تلقى للمرة الأولى رسالة نصية عرض عليه فيها نحو 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن محاولات للتدخل بالانتخابات الأمريكية.

ولكن عندما دخل مطور البرمجيات المقيم في طهران على حسابه في “تويتر” أدرك أنه واحد من عدد غير معلوم من الإيرانيين الذين تلقوا رسائل دون مقدمات تروج لجهود أعلنت عنها مؤخرا وزارة الخارجية الأمريكية لإحباط محاولات التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولم يتضح من المرسل خلال ليل امس الخميس لأرقام هواتف إيرانية. وبدأت الرسائل في الظهور على الإنترنت بعد أن نشرها متلقوها كصور على “تويتر” و “تيلغرام”.

وقال محمد، الذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، إنه من بين من وجدوا تلك الرسائل غامضة ومحيرة.

وأضاف، أن الرسائل المكتوبة بالفارسية تقول “الولايات المتحدة تدفع ما يصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومات عن تدخل أجنبي في الانتخابات الأمريكية”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء إن بلاده تعرض حاليا ما يصل إلى 10 ملايين دولار “للمعلومات التي تقود للتعرف على أو تحديد موقع أي شخص يتصرف تحت توجيه أو قيادة حكومة أجنبية للتدخل في الانتخابات الأمريكية من خلال أنشطة إجرامية بعينها عبر الإنترنت”.

ولم يكن لدى وزارة الخارجية الأمريكية تعليق بعد على الرسائل النصية التي وصلت إلى الإيرانيين. ولم يرد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على سؤال عن تلك الرسائل النصية.

وقال ناريمان غريب من مجموعة “سيرتفا” لأمن الإنترنت ومقرها لندن، إنه علم بشأن الرسائل عندما تواصل معه عدد من متلقيها من داخل إيران بشكل شخصي على “تيلغرام” في وقت مبكر اليوم الخميس.

وذكر أنه شعر بالقلق على الفور، مشيرا إلى أن تلك الرسائل تشكل خطرا أمنيا على من هم داخل إيران.

المصدر: رويترز