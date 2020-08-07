روما – أعلن برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، أنه سيقدم مساعدات عاجلة لآلاف الأسر اللبنانية التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة، في بيان، “انطلاقًا من استجابته وبناءً على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، سيخصص برنامج الأغذية العالمي 5 آلاف طرد غذائي للأسر المتضررة، كل حزمة تكفي لإطعام خمسة أشخاص لمدة شهر”.

وفقا للبيان تشمل الطرود المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والمعكرونة والزيت والسكر والملح.

وقال البرنامج إنه يخطط لتقديم مساعدات غذائية طارئة لدعم 50 ألف أسرة لبنانية ضعيفة تضم نحو 250 ألف شخص تضرروا من الأزمات الاقتصادية وأزمة كورونا، بالتعاون مع وكالات انسانية.

وأضاف “تسعى المنظمة وشركاؤها والمانحون والحكومة اللبنانية بشكل عاجل لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال تحسين وتوسيع نطاق المساعدة الاجتماعية للفقراء ، بما في ذلك من خلال شبكات الأمان في حالات الطوارئ”.

وأبدى برنامج الأغذية العالمي مخاوف من ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بعد انفجار مرفأ بيروت، “الذي أدى إلى تلاشي 120 ألف طن متري من المواد الغذائية الأساسية المخزنة في الميناء، بما في ذلك القمح وفول الصويا والفاصوليا ومواد أخرى”.

وقال “كان الأمن الغذائي في لبنان مدعاة للقلق الشديد، حتى قبل الانفجار، حيث يعيش مليون شخص بالفعل تحت خط الفقر وأن 45 بالمئة من السكان اللبنانيين ينزلقون إلى الفقر”.

ولفت البرنامج العالمي إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية “تأتي في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة وخفض الرواتب حيث تكافح العديد من العائلات لتغطية نفقاتها”.

وكشف عن زيارة مرتقبة لمديره التنفيذي ديفيد بيسلي إلى العاصمة اللبنانية، الأحد.

وفي سياق متصل، قال برنامج الأغذية العالمي إنه يعتزم استيراد دقيق القمح وطحين الحبوب المخصص للمخابز والمطاحن للمساعدة في الحيلولة دون حدوث نقص في الغذاء بأنحاء لبنان بعد الانفجار.

وجاء في إفادة معدة لتقديمها للأمم المتحدة في جنيف، أن “برنامج الغذاء العالمي على استعداد أيضا لتوفير إدارة سلاسل الإمداد والدعم والخبرات اللوجستية للبنان”.

وأدى انفجار بيروت الثلاثاء الى تدمير 80 بالمئة من المرفأ الذي يخدم حوالي 70 بالمئة من تجارة لبنان، وألحق أضرارا في مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية، وأدى الى سقوط 154 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح في حصيلة غير نهائية، إضافة الى تشريد حوالي 300 ألف شخص.

الأناضول