الدولارات للسوريين وطوابير ” البانقات ” لليبيين .. عندما أصبح الليبي غريبًا في وطنه

الدولارات للسوريين وطوابير ” البانقات ” لليبيين .. عندما أصبح الليبي غريبًا في وطنه

ليبيا – تواصل حكومة الوفاق في طرابلس مسلسل إذلال وتعذيب المواطنين لا لشيء ولا لذنب ارتكبوه سوى لبقائها على سدة السلطة وتثبيت مصالح الأتراك في البلاد ولوبيات الفساد المحيطة بها من كل جانب وخاصة في دواوين رئاستها .

وإذ اصبحت الطوابير خليل المواطنين الأول في عموم البلاد والعاصمة خاصة ، ظهر اليوم نوع آخر من الطوابير الا وهو صف المواطنين تحت لهيب الشمس الحارقة وفي ظلال فوهات البنادق للحصول على بضعة ليترات من وقود في أكبر بلد نفطي شمالي أفريقيا .

صور واردة من طرابلس وتحديدًا من كلية بنات الشرطة التي هدمتها حكومة السراج دون مبرر وحولتها الى ساحة لتتحول طوابير ضابطات الشرف الى طوابير ذل وعار ومهانة للمواطن تحت حكم حكومة باتت أشبه بحكومة حزب الله في بيروت المنكوبة .

بالصور .. " جمع مرتبات " لمئات المرتزقة والإرهابيين السوريين في معسكر اليرموك . #ليبيا #المرصد https://t.co/s5OlD7spHk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 13, 2020

هناك في بيروت حكومة وسلطة معترف بها دوليًا ولكنها أيضا معزولة من قبل الشرعية الدولية ذاتها سوى من ارتهان قرارها لطهران حالها حال الوفاق المرتهنة لأنقرة ، فلا أغنى شعبي هذه ولا تلك ويلات حكم السلاح المنفلت خارج الدولة ولا سياسة الإنحياز لمحاور أعداء العرب ، يقول مراقبون لا ترى ولا تسمع البعثة الأممية أصواتهم .

وبينما يصطف المواطنين في هذا المشهد المخزي تحت لهيب الصيف للحصول على ليترات وقود في برميل مياه بلاستيكي المعروف باسم ” بانقا ” يستمر آلاف المرتزقة والقتلة والإرهابيين من الشرذمة السورية الموالية لتركيا في جني عشرات آلاف الدولارات من قوت المعذبين الليبيين .

شاهد || كأعلى راتب " أمني " في #ليبيا .. قوة جديدة تبصر النور في معسكر #اليرموك . #فيديوغراف_المرصد pic.twitter.com/qhWFE0SV57 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 14, 2020

منتصف يوليو الماضي سددت حكومة السراج دفعة مرتبات لهؤلاء الارهابيين عن 6 أشهر بواقع 2000 دولار بإجمالي 12 ألف دولار لكل منهم نظير الفترة التي شاركوا بها في القتال في طرابلس وترهونة ومدن الساحلي الغربي ولم يتم سداد مرتباتهم والتي يبلغ إجماليها حتى الآن مع تعويضات قتلاهم قرابة 200 مليون دولار مفصلة في المقال التالي :

بالأرقام .. كشف حساب ” المرتزقة السوريين ” في ليبيا عن 6 أشهر من القتال. #ليبيا #المرصد https://t.co/GtdFH5Lx2C — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 29, 2020

وفقًا للمصادر السورية ، فقد سددت حكومة السراج ، مبالغ أخرى للسوريين لم تقدر بشكل دقيق إلا أن عدد من تقاضوا آخر دفعة فاق 3000 عنصر أي ما يفوق 300 مليون دولار عن ذات الفترة المشار لها بينما يظهر هؤلاء وهم يتبجحون بالولاء لتركيا على بعد أمتار من مقر البعثة الأممية في جنزور .

مليشيا "سليمان شاه " السورية المسماة على حفيد مؤسس السلطنة العثمانية البائدة تنشر مقطعًا مهينًا يدين فيه مئات المرتزقة والإرهابيين السوريين بالولاء لـ #تركيا وأردوغان من قلب معسكر سيدي بلال في #جنزور بمناسبة إعادة آيا صوفيا إلى مسجد مرددة بعض الشعارات عن أوهام العثمانية الجديدة . pic.twitter.com/YZCF5zH2rk — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 4, 2020

هذه ليست وجهة نظر من صحيفة المرصد التي يصفها السراج وباشاآغا ورهطهما بمنبر الشر ، ولكنها وجهة نظر شريكهم أحمد معيتيق الذي يواصل ” ثورته ” ضد تواصل تفرد السراج وحاشيته الفاسدة بالسلطة ومن خلفهم الإخوان المسلمين حتى أصبح تدشين الفساد لديهم هو القاعدة وليس الشذوذ عن المنطق والطبيعة وعدوهم الأول هو صندوق الإنتخابات الذي ترتعد منه فرائصهم كل ما ورد ذكر إسمه على موائد دولتهم المدنية المزعومة.

المرصد – خاص

عاجل | عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق : الخدمات انعدمت والسلطة في #طرابلس محتكرة بحكم الفرد المطلق ( السراج ) ومن حق المواطنين الخروج للتظاهر والتعبير عن رأيهم وواجب الداخلية حمايتهم . #ليبيا #المرصد ( بيان ) pic.twitter.com/DxVvRJOgGL — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 6, 2020