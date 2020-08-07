الولايات المتحدة – واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، الجمعة، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 4 بالمئة مدفوعا بآمال خطة تحفيز أمريكية مع تزايد المخاوف من اتساع تفشي جائحة كورونا، لكن عودة الدولار للارتفاع حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 9.10 تغ، كان المعدن الأصفر مرتفعا في العقود الأمريكية الآجلة 0.13 بالمئة إلى 2061 دولارا للأوقية، مرتدا من ذروة 2077.85 دولارا خلال التعاملات، وهي أعلى مستوى تبلغه أسعار الذهب على الإطلاق.

وانخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.09 بالمئة إلى 2061.30 دولارا للأوقية متخليا عن مكاسب بنسبة 0.57 بالمئة في بداية التعاملات.

وتنتظر الأسواق مآل مشروع خطة تحفيز جديدة يجري التفاوض عليها بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، تضاف إلى حزم بتريليونات الدولارات أطلقتها الولايات المتحدة في مواجهة تداعيات تفشي جائحة كورونا.

والأربعاء، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل الكونغرس حتى الجمعة (اليوم)؛ للاتفاق بشأن الخطة الجديدة، وإلا فإنه “سيتخذ إجراء تنفيذيا” لم يكشف طبيعته.

كما تنتظر الأسواق تقرير بيانات الوظائف الأمريكية عن شهر يوليو، الذي تصدره وزارة العمل في وقت لاحق الجمعة.

وحد من مكاسب الذهب، اليوم، عودة الدولار إلى الارتفاع بعد خسائر تكبدها خلال الأسبوع هي الأكبر في عشر سنوات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35 بالمئة إلى 93.1 بحلول الساعة 11:35 تغ.

ومنذ مطلع الأسبوع، ارتفع الذهب بحوالي 4.5 بالمئة لترتفع مكاسبه منذ بداية عام 2020 إلى حوالي 35 بالمئة.