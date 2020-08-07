السفيرة اللبنانية في الأردن تقدم استقالتها خلال لقاء تلفزيوني مباشر

السفيرة اللبنانية في الأردن تقدم استقالتها خلال لقاء تلفزيوني مباشر

الأردن – قدمت السفيرة اللبنانية في الأردن ترايسي شمعون، امس استقالتها احتجاجا على الفساد في لبنان.

وأعلنت سفيرة لبنان في عمان عن استقالتها على الهواء مباشرة خلال حديث من بيروت مع محطة mtv اللبنانية.

وجاءت الاستقالة احتجاجا على الأوضاع الداخلية اللبنانية، ” على كل الصعد بما فيها السياسية”.

وقالت ترايسي شمعون “على الكل أن يرحلوا بسبب هذا الاهمال الشامل!”.

وأضافت “أنا أبكي وجعا على وطني اليوم بفضل ما يحصل وهذا الكم من الفساد والإهمال الحاصل”.

ودعت السفيرة المستقيلة إلى انتخابات نيابية مبكرة على أساس قانون انتخابي جديد.

ووصلت شمعون بيروت اليوم بالتزامن مع وصول المستشفى العسكري الميداني الأردني، إلى البلاد.

المصدر: RT