ليبيا – أكد الخبير العسكري العميد الركن شرف الدين العلواني أن ترسيم مصر واليونان للحدود البحرية ستربك المعادلة العسكرية في ليبيا لصالح الجيش دون تحريك جندي واحد على الأرض.

العلواني وفي تصريح خاص لموقع”العين الإخبارية”الإماراتي أوضح أن هذه الاتفاقية من قبل كل من مصر واليونان وهما يعتبران تركيا عدوا استراتيجيا نظرا لما تقوم به أنقرة من توسعات غير شرعية إقليمبا.

وبيّن أن السيطرة على شرق المتوسط ستعني قطع خط الإمداد عن المرتزقة في ليبيا وستجعلهم يقاتلون بظهر مكشوف مما سيدفعهم للتراجع عن المعركة أو أن يتم إفناءهم جميعا فيها.

وأضاف أن تركيا لم تجهز بعد ما يلزمها لتخوض حرب حقيقية على الأراضي الليبية من معسكرات ودفاعات أولى وثانية وتأمين خطوط الإمداد والتقدم أو الانسحاب في حالة الضرورة.

الخبير العسكري ألمح إلى أن الاتفاقية ستعطل أو على الأقل ستحد من وصول التجهيزات التي في الغالب ما يتم قصفها قبل تركيبها مما يحقق الهدف الاستراتيجي لمصر وهو تأجيل المعركة واللجوء إلى الحل التفاوضي لتجنب نزيف الدم مع القدرة على تنفيذه في حالة الاضطرار.