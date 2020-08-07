ليبيا – أعلن مدير برج الأمل المخصّص لعزل الحالات المصابة بفيرس كورونا وعلاجها بمركز بنغازي الطبي فادي الفرطاس وجود 15 حالة مصابة بالفيروس بعناية البرج بينها 13 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

الفرطاس ووفقًا لما نقلته وكالة “الأنباء” الليبية قال إن وضع هذه الحالات خطير، لافتًا إلى أن من بين هذه الحالات ما هو مؤكّد إصابته بفيروس كورونا المستجد عن طريق المسحة الأنفية ومنها من هو مؤكد إصابته عن طريق الأعراض وذلك نتيجة لتوقف معمل تحاليل كوفيد- 19 عن العمل لنفاد مواد التشغيل على عموم ليبيا.

وكشف مدير برج الأمل أنّ البرج به 20 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا وموجودة في قسم العزل وأن 20 حالة أخرى تم إيواؤها في القسم كحالات اشتباه نصفها مؤكدة بالأعراض وصور الأشعة.

وأكد الفرطاس تسجيل 15 حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ارتفاع وتيرة الحالات وزيادتها المُطّردة للأسابيع الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أن آخر حالات الوفاة تم تسجيلها اليوم لشخص صغير في السن.

وأعرب مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي عن أمله في التزام المواطنين بتعليمات اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة والغسل المستمر وتجنب التجمعات تفاديًا للإصابة بالمرض.