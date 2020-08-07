العراق – يقوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في العشرين من شهر أغسطس الجاري بزيارة للولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن.

وقال رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، إن الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة تعود إلى الطاولة بعد تحديد موعد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 أغسطس.

وأضاف فرهاد أن هذه الجولة لها أهمية كبيرة لتحديد دور الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق.

يذكر أن هذا الموضوع طالما شهد جدلا داخليا من المعارضين للحوار.

المصدر: RT