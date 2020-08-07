إنجلترا – كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في “البريمير ليغ” للموسم (2019-2020).

وخلت قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري من اسم النجم المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول المتوج باللقب لأول مرة منذ عام 1990.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة كالتالي:

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، جوردان هندرسون (ليفربول)، داني إنجز (ساوثهامبتون)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، نيك بوب (بيرنلي)، جيمي فاردي (ليستر سيتي).

وسيتم اختيار أفضل لاعب في الموسم بناء على استطلاع رأي للمشجعين وقادة الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولجنة من الخبراء، وسيستمر تصويت المشجعين حتى 10 أغسطس.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في “البريمير ليغ” لهذا الموسم:

قائمة المرشحين لنيل جائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ”:

المصدر: “twitter/OfficialFPL”