الهند – تجاوز عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في الهند حاجز الـ2 مليون إصابة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 62 ألف حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بلغ 2 مليون و27 ألفا و74 حالة (2027074)، وذلك بتسجيل 62538 إصابة جديدة منذ أمس.

فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة إلى 41585 حالة بعد تسجيل 886 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبخصوص حالات التعافي، فقد أكدت وزارة الصحة الهندية أن أكثر من 1.37 مليون شخص قد تعافوا من الإصابة بالوباء منذ تفشيه في البلاد.

وبذلك أصبحت الهند ثالث دولة تسجل أكثر من مليوني إصابة بالفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، مع اتساع انتشار العدوى بالبلدات الصغيرة والمناطق الريفية.

وتنتشر العدوى في الريف بشكل خاص، حيث البنية التحتية الصحية ضعيفة.

المصدر: وكالات