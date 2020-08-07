ليبيا – صرح عضو مجلس النواب سعيد امغيب أنّ أردوغان يضرب بعرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي، ويسخر من البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “في معسكر بالعاصمة طرابلس لا يبعد عن مقر إقامة استيفاني ويليامز إلا عدة امتار، يأمر أردوغان مرتزقته أن يظهروا في عرض عسكري يقدر بمئات الأفراد وهم يرفعون صوره بجوار العلم التركي، ليبعث بذلك رسالة واضحة للمجتمع الدوليّ تقول أنّ العاصمة أصبحت تحت سيطرة مرتزقة تركيا، وبذلك فإنّ الأمر والنهي فيها للحكومة التركية فقط وعلى كافة المستويات السياسية والعسكرية”.

وتابع متسائلًا: ” السؤال لشباب العاصمة طرابلس وقادة المليشيات قبل بقية سكّانها، هل رفضتم دخول الجيش المتكون من أبناء كل القبائل والمدن والمناطق الليبية للعاصمة طرابلس من أجل أن يسيطر عليها الاتراك بمرتزقتهم؟ وهل تدركون فعلًا ماذا سيكون مصيركم بعد أن أعلن أردوغان من خلال هذا العرض أنه هو من يحكمكم الآن وفي المستقبل؟”.

كما طلب من البعثة الأممية توضيح موقفها قائلًا: “شخصيًا اعتبرت هذا العرض العسكري لمرتزقة تركيا بالقرب من مقر إقامتكم في عاصمة ليبيا الدولة المستقلة و العضو في الأمم المتحدة، بمثابة إعلان احتلال وفسرت صمتكم على أنه مباركة لهذا الاحتلال !! نحتاج توضيح من قبلكم”.