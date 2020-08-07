ليبيا – بشكل مفاجئ ، نشطت جزيرة مالطا منذ أشهر على صعيد الملف الليبي بشكل غريب ومثير للتساؤل إذ تكررت زيارات المسؤولين المالطيين الى طرابلس والعكس وكانت كل هذه الزيارات والأنشطة مرتبطة بتركيا .

اليوم اصطحب وزير الخارجية التركي ” مولود تشاويش أوغلو ” وزير الخارجية المالطي ” إيفريست بارتولو ” في زيارة إلى طرابلس قابلوا فيها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير خارجيته محمد سيالة وعددًا آخرًا من المسؤولين الليبيين .

وقال مصدران مطلعان لـ المرصد أحدهم من ديوان الرئاسي والآخر من مجلس النواب الموازي غير المعترف به دوليًا في طرابلس أن فاليتا تسعى ومن خلال وساطة الأتراك لتوقيع اتفاق بحري مع الرئاسي شبيه باتفاق تركيا .

وأضاف المصدر الثاني بأن رئاسة مجلس النواب الموازي بزعامة صديق السراج النائب المنشق أخيرًا والمنقطع سابقًا تنتظر من المجلس الرئاسي في حال اتفق ووقع اتفاقية مع مالطا أن يحيلها الى المجلس لكي يوقع عليها و ” يشرعنها ” فيما تدعم أنقرة هذه الخطوة وبقوة .

مساعي أنقرة على حساب ليبيا

في 20 يوليو الماضي استضافت تركيا وبرعاية وزير دفاعها ” خلوصي آكار ” اجتماعاً بين وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا ونظيره المالطي ” بويرون كاميلاري ” في إطار ذات المساعي .

فيديو|وزارة الدفاع التركية تنشر لقطات من زيارة وزير الدفاع التركي "خلوصي آكار" قبل يومين لغرفة عمليات الضباط الأتراك المشرفين على العمليات وتشغيل الطيران المسير في مطار #مصراتة قبل أن يغادر متجهًا إلى #مالطا . كان في إستقباله ووداعه وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا. #المرصد #ليبيا pic.twitter.com/rYyybEG4b9 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 5, 2020

وقبلها في 6 يونيو أنهى وزير الدفاع التركي ” خلوصي آكار ” الذي يوصف بأنه الحاكم العسكري الفعلي لطرابلس زيارته الى غرب البلاد متجهاً الى مالطا وقد زار هناك قبور أجداده العثمانيين الذين يدعي نظام أنقرة وحلفائها من الإخوان المسلمين بأنها استعمرت طرابلس قبل مئات السنين لتخليصها من ” فرسان القديس يوحنا ” المالطيين الصليبيين وماتلاها من حصار مالطا عام 1565 قتل فيه والي طرابلس العثماني ” درغوث باشا ” .

أما في 6 يوليو أقامت مالطا إستقبالاً مهيبًا غير مؤلوف للسراج في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقًا وقال الرئاسي في بيان عنها بأنها تطرقت لمجالات التعاون بين البلدين بما في ذلك الملف الاقتصادي والإستثماري .

أما تركيا فتسعى وبقوة الى تحقيق هذه المصلحة المالطية التي تحقق لها كسب صوت معرقل في الإتحاد الأوروبي ولو على حساب الليبيين ، وفيما يبدوا أن مالطا متناغمة تمامًا مع هذا المطلب فقد صوتت في 8 مايو الماضي داخل مجلس الإتحاد ضد عملية ” إيرني ” قبل ان تعلن انسحابها منها في اليوم التالي ، فيما تستمر أنقرة بشكل شبه يومي في تذكير معسكر الوفاق بفضلها عليهم .

وتقوض عملية ” إيرني ” إمدادات السلاح التركي المتجه بحرًا الى ليبيا ضمن سلسلة ” سفن الأشباح التركية ” وكان من اللافت أن مالطا قد خرجت عن طوع إيطاليا وفرنسا في هذا الملف قبل ان يتضح اليوم سعيها الى استلاب منطقة اقتصادية في جرف قاري ليس من حقها وبدعم ووساطة من الأتراك الذين اتجهت لهم لعلمها بأنهم الضاغط الوحيد والمتحكم الأمثل في قرار السراج ومجموعته .

خلفية الخلاف

في سنة 1981 فصلت محكمة العدل الدولية فى قضية بين مالطا وليبيا لصالح طرابلس وكان الخلاف يدور على الجرف القاري نفسه الذي كادت ان تنشب بسببه حرب بين مالطا وحليفتها ايطاليا من جهة و ليبيا من جهة أخرى .

قبلها في سنة 1980 بدأت مالطا بالتنقيب عن النفط بالتعاقد مع شركة ” تكساكو ” الامريكية التى بدورها كلفت شركة saipem 2 احدى افرع شركة اينى الايطالية ، للتنقيب في الجرف القاري مما جعل العقيد الراحل معمر القذافي يهدد بقصف اي منصة تنصب في تلك المياه عندما حرك زورقين حربيين بإتجاه منصة التنقيب .

وقد طلبت الزوارق من مدير المنصة ايقاف عمليات التنقيب مادفع ايطاليا في المقابل لتحريك سفنها الحربية بإتجاه الجرف القاري بالاضافة الي وضع مالطا سلاحها الجوى في حالة استعداد .

استمرت المناوشات لتنسحب بعدها المنصة الايطالية تحت حراسة مشددة واتجهت مدحورة في زمن السيادة نحو مالطا ثم أحالت القضية الي محكمة العدل الدولية لاعتقادها ان القرار سيكون لصالحها ولكن حدث العكس واصدرت المحكمة في شهر ابريل من العام 1981 نفسه قرارها لصالح ليبيا .

نص الحكم من محكمة العدل الدولية :

اليوم وبعد فشلها قبل عقود عسكريًا وقانونيا ، تعود مالطا المجهرية القزمية كما تصفها حتى صحافة بعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي ولكن من بوابة زمن الفوضى والمهانة والنفوذ التركي في ليبيا طامعة باتفاقية مع حكومة ضعيفة مفتقرة للشرعية ومستعدة للتفريط في كل شيء مقابل الولاء لمنقذيها الأتراك حتى وإن كلف ذلك الليبيين خسارة مكاسبهم الجغرافية في إقليمهم البحري بما يحتويه من ثروات نفطية بل وسمكية سائبة تعتبرها فاليتا بمثابة كنز ومصدر دخل لها .

المرصد – خاص