باحثون يزعمون أن تناول الكثير من الأرز مع وجباتك قد يكون قاتلا!

باحثون يزعمون أن تناول الكثير من الأرز مع وجباتك قد يكون قاتلا!

إنجلترا – زعم علماء أن تناول الكثير من الأرز يمكن أن يكون قاتلا، حيث يحتوي على مستويات منخفضة من الزرنيخ، ورُبط بـ 50000 حالة وفاة يمكن تجنبها في جميع أنحاء العالم سنويا.

وكشفت دراسة أجرتها جامعتان في مانشستر، أن التعرض المطول لمستويات منخفضة من الزرنيخ الغير عضوي، يمكن أن يكون مرتبطا بمشاكل صحية مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

واستكشف الباحثون من جامعتي مانشستر وسالفورد، هذه العلاقة ونُشرت نتائجهم مؤخرا في مجلة Science of the Total Environment.

وتظهر النتائج أنه بمجرد احتساب العوامل الرئيسية المعروفة بأنها تساهم في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، هناك ارتباط كبير بين ارتفاع معدل وفيات القلب والأوعية الدموية واستهلاك الأرز الحامل للزرنيخ غير العضوي.

وقال البروفيسور ديفيد بوليا، من جامعة مانشستر: “إن نوع الدراسة التي أجريت، دراسة بيئية، وله العديد من القيود، ولكنه طريقة غير مكلفة نسبيا لتحديد ما إذا كان هناك ارتباط معقول بين زيادة استهلاك الأرز غير العضوي الحامل للزرنيخ، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وأضاف موضحا: “تشير الدراسة إلى أن أعلى 25% من مستهلكي الأرز في بريطانيا قد يكونون في خطر أكبر”.

وما تزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث القوي لتأكيد هذه النتائج، حيث يستهلك أكثر من 3 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم الأرز كغذاء أساسي لهم.

ولم يحذر الخبراء الناس من التوقف عن تناول الأرز، لكنهم يقترحون بدلا من ذلك تناول أنواع مختلفة من الأرز، والتي من المعروف أنها تحتوي على نسبة أقل من الزرنيخ غير العضوي – مثل الأرز البسمتي والأرز المصقول.

وبالإضافة إلى ذلك، يوصون بتناول مجموعة متوازنة من المواد الغذائية الأساسية، وليس الأرز فقط.

المصدر: ميرور