ليبيا – علقت خارجية الوفاق في بيانٍ لها أمس الخميس على إتفاقية مصر واليونان لتحديد المناطق الإقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط بين البلدين.

خارجية الوفاق التي يرأسها محمد سيالة نوهت في بيانها الذي أطلعت المرصد على نسحة منه إلى أنها تابعت باهتمام شديد توقيع الاتفاقية وتصريح وزير خارجية اليونان في المؤتمر الصحفي، مبينةً بأنها دعت ولازالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة.

خارجية الوفاق غير المعتمدة من البرلمان المنتخب أكدت في ختام بيانها على عدم السماح لأي جهة كانت الاعتداء على حقوقها البحرية ، مجددة تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص على حد زعمها.