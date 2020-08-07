ليبيا – أعلن وزير الخارجيّة الإيطالي لويجي دي مايو أنّ هناك مفاوضاتٍ تجرى حاليًا لمراجعة مذكرة التفاهم بشأن الهجرة لعام 2017 بين إيطاليا وحكومة الوفاق، موضّحًا أنّ قضية حقوق الإنسان أولوية.

دي مايو وفي مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال: “واثقون من أنّ السلطات الليبية ستتعاون من أجل مشاركة أكبر لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، موضّحًا أنّ بلاده تلقّت إشارات مهمّة في هذا الاتجاه خلال زيارتة الأخيرة إلى طرابلس.

وأضاف: “أنّ هذه الاتفاقات لم تبرم من قبل هذه الحكومة. نحن نراجعها وذلك مع ضمان الأمن القومي”.

وذكر أنه من الواضح أنّ هناك حاجة إلى صوت أوروبي أقوى بشأن ليبيا، يجب أن نعمل على وقف أيّ تدخل خارجي.

دي مايو تابع حديثه: “من خلال عمليّة إيريني الأوروبية نهدف إلى احترام الحصار وكسر جدار النفاق حول إرسال الأسلحة من قبل دول ثالثة”.