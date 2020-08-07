بكين – ارتفعت صادرات الصين 7.5% في يوليو/ تموز عن العام السابق في إشارة إيجابية لتعافي الاقتصاد من جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات سلطات الجمارك في الصين، الجمعة، أن مبيعات البلاد إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 12% رغم عقوبات واشنطن.

وبالمجمل، ارتفعت صادرات الصين إلى 237.6 مليار دولار وهو تحسن عن مكاسب يونيو/ حزيران بنسبة 3 ٪، فيما تراجعت الواردات بنسبة 1.4٪ إلى 175.3 مليار دولار.

يشار أن الصين التي بدأ منها فيروس كورونا بالانتشار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كانت أول بلد يغلق اقتصاده لمواجهة فيروس كورونا، وأول بلد يعيد فتحه بعد إعلان الحزب الحاكم الانتصار على الوباء في مارس/ آذار الماضي.

ونما الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 3.2٪ مقارنة بالعام الماضي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو مع إعادة فتح المصانع والمتاجر، متعافيا من انكماش الربع السابق بنسبة 6.8٪.

وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة إلى 43.7 مليار دولار، بينما زادت واردات السلع الأمريكية بنسبة 3.6٪ إلى 11.3 مليار دولار.

وبلغ الفائض التجاري للبلاد 62.3 مليار دولار.

الأناضول