روسيا – لا تزال معدلات تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا عند مستوى مستقر، فيما تراجعت حصيلة الحالات النشطة للوباء إلى أقل من 180 ألفا لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، حسب البيانات الرسمية.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 119 وفاة و5241 إصابة جديدة بالعدوى التي تسبب مرض “كوفيد-19″ خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 116 وفاة و5267 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت الغرفة أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء أوكروغ نينيتس الذاتية)، لافتة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 27.1% من المرضى الجدد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة بنسبة 0.6% خلال آخر 24 ساعة، وأصبح 877135 إصابة، منها 14725 حالة وفاة.

وشهد عدد الحالات النشطة للوباء في البلاد خلال اليوم الأخير انخفاضا بـ2113 حالة وتراجع، لأول مرة منذ 11 مايو الماضي، إلى أقل من 180 ألفا، ووصل إلى 178818 حالة نشطة.

وبلغ عدد الفحوص المختبرية التي أجريت في روسيا منذ بداية الجائحة لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19” عتبة الـ30 مليونا، نفذ 321 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، ولا يزال أكثر من 246 ألف شخص في البلاد تحت الرقابة الصحية.

المصدر: RT