إيطاليا – احتفى البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعودة منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد توقف دام قرابة خمسة أشهر على خلفية تفشي فيروس كورونا، بتغيير تسريحة شعره.

ونشر رونالدو، عشية مواجهة فريقه يوفنتوس وليون المقررة اليوم الجمعة في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، عبر حسابه على “تويتر”، صورة له بقصة شعر جديدة، وأرفقها بتعليق: “عادت المسابقة الجميلة”.

وتعد مسابقة دوري أبطال أوروبا، البطولة المفضلة للنجم البرتغالي، إذ يعتبر هدافها التاريخي برصيد 128 هدفا، كما توج بلقبها في خمس مناسبات (مرة واحدة مع مانشستر يونايتد وأربع مرات مع ريال مدريد).

ويتطلع رونالدو لقيادة يوفنتوس لتجاوز عقبة ليون، ليواصل فريق “السيدة اللعجوز” طريقه للتتويح بأمجد الكؤوس الأوروبية الغائبة عن خزئنه منذ العام 1996.

ويحتاج اليوفي للفوز على ضيفه ليون بفارق هدفين للتأهل، بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما في فرنسا، بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد.

المصدر: RT