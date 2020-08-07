سرير خاص يحمي ميسي من فيروس كورونا.. تعرف على مواصفاته (صور)

إسبانيا – اقتنى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، سريرا خاصا يحميه من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ويستطيع السرير، أن يقضي على فيروس كورونا ويمنع انتشاره، بمجرد الاستلقاء عليه، وقد قامت بتصنيعه الشركة الإسبانية المعروفة “the moon”.

ولاقى السرير صدى واسعا بين لاعبي كرة القدم في الفترة الأخيرة.

ووفقا لموقع “clarin” الإسباني، فإن ميسي، ومواطنه سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، والإسباني ساؤول نغيز، لاعب أتلتيكو مدريد، اشتروا أول مرتبة لسرير، مضادة لفيروس كورونا.

وأوضح المصدر، أن الشركة المصنعة، قامت بتطوير نظام يسمى “Viruclean” في مرتبة السرير، للقضاء على فيروس كورونا ومنع انتقاله، بنسبة 99.84 بالمئة.

ويستعد ميسي، لخوض مباراة هامة مع فريقه برشلونة ضد نابولي، غدا السبت، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن مواجهة الذهاب بين الفريقين، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: وكالات