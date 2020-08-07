لبنان – روت “عروس بيروت” وزوجها في لقاء حصري مع RT Online تفاصيل ما حدث في زفافهما لحظة وقوع انفجار مرفأ في العاصمة بيروت.

وقالت إسراء “لا توجد كلمات لوصف ما حدث.. كان اليوم عاديا ومميزا بالنسبة لي.. فجأة تغير كل شيء وانقلب اليوم الجميل والفرحة إلى دمار ومأساة”.

وأضافت “الشي الوحيد الذي فكرت فيه هو أنني سأخسر حياتي وزوجي”.

وأشارت إلى أنها في تلك اللحظات كانت تتمنى رؤية أفراد عائلتها قبل وقوع أي مكروه.

من جهته، صرح الزوج بأن تفكيره الوحيد إثر وقوع الانفجار الكبير، هو البحث عن مكان آمن له ولزوجته، مؤكدا أنه عاش لحظات صادمة لا توصف.

وكانت العروس إسراء السبلاني ترتدي ثوبا أبيض طويلا وحجابا وهي تبتسم للكاميرا وتلتقط فيديو زفافها، يوم الثلاثاء، قبل أن يقتحم المشهد هدير الانفجار الضخم الذي هز بيروت، وتسبب بمقتل 154 وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف.

وتعاطف الآلاف في العالم العربي مع الزوجين عقب اللحظات الصعبة التي عاشاها في يوم كان يفترض أن يكون الأسعد في حياتهما.

المصدر: RT