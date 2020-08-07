سويسرا – أسدل الستار، مساء الخميس، على مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”، بعد توقف لفترة طويلة بسبب تفشي جائحة كورونا “كوفيد-19”.
وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية الكبار لمسابقة الدوري الأوروبي:
شاختيور دونيتسك (أوكرانيا)
بازل (سويسرا)
مانشستر يونايتد (إنجلترا)
كوبنهاغن (الدنمارك)
إنتر ميلان (إيطاليا)
إشبيلية – (إسبانيا)
باير ليفركوزن (ألمانيا)
وولفرهامبتون (إنجلترا).
فيما يلي مواعيد مباريات دور الثمانية لمسابقة “يوروبا ليغ”:
الاثنين 10 أغسطس، الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش:
شاختيور دونيتسك (أوكرانيا) – بازل (سويسرا)
الاثنين 10 أغسطس، الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش:
مانشستر يونايتد (إنجلترا) – كوبنهاغن (الدنمارك)
الثلاثاء 11 أغسطس، الساعة (18:00) بتوقيت غرينيتش:
إنتر ميلان (إيطاليا) – باير ليفركوزن (ألمانيا)
الثلاثاء 11 أغسطس، الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش:
إشبيلية – (إسبانيا) – وولفرهامبتون (إنجلترا)
المصدر: RT