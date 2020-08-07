ماذا قال غوارديولا عن زيدان قبل مواجهتهما اليوم؟

ماذا قال غوارديولا عن زيدان قبل مواجهتهما اليوم؟

إنجلترا – صرح الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بأنه من الصعب التكهن بخطط الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، خلال اللقاء بينهما اليوم الجمعة، في إياب دور 16 لدوري الأبطال.

وقال بيب غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة المصيرية بين الفريقين: “عندما تظن أنك عرفت واحدة من خططه، يصدمك بخطة أخرى، من الصعب تحليله، من الماضي البعيد خضنا مباراة الذهاب، وما نتذكره من ذلك اللقاء سنستفيد منه”.

وأضاف: “منذ ذلك الحين، شاهدنا كل مبارياتهم في الليغا منذ استئنافها، فكرنا في النهج الذي قد يتبعه، تحدثنا كمجموعة أيضا في كيفية إيذاء الريال والتسبب في المشاكل لهم، هذا ما نركز عليه في بناء المباراة”.

وأوضح مدرب السيتي: “المدربون يخططون للمباراة وفي النهاية المباراة تتحدث عن نفسها، يمكن أن تفكر في شيء ولكن كيفية تطور اللقاء تجبرك على شيء آخر”.

وأشار: “نرغب في تطبيق أسلوبنا سواء كنا ندافع أو نلعب على المرتدات، نرغب في الذهاب بالمباراة لمناطق معينة في أرض الملعب يمكننا فيها إيذاء ريال مدريد وإظهار جودة اللاعبين”.

يذكر أن غوارديولا قاد السيتي إلى الفوز على ريال مدريد بقيادة زيدان (2-1) في عقر داره، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، يوم الأربعاء 26 فبراير الماضي، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، وذلك قبل توقف الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا.

المصدر: وكالات