الأرجنتين – عقد دييغو مارادونا جونيور، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، مقارنة بين والده ومواطنه ليونيل ميسي.

وقال مارادونا جونيور في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “ميسي ظاهرة، هو ثاني أفضل لاعب عبر العصور، لأنه لا أحد يضاهي والدي، يمكننا القول إن مارادونا (الأب) هو إله كرة القدم، وأن ليو (ميسي) هو الأفضل بين البشر.. آسف، لكن لن يصل أحد إلى مستوى الرجل العجوز (مارادونا).. إنه أمر مستحيل”.

وعن المقارنة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وميسي، علق نجل مارادونا قائلا: “بالطبع، أنا أعشق ميسي، رونالدو لا يقترب منه حتى.. اليوم ميسي هو الأفضل على الاطلاق، من ينتقده في الأرجنتين لا يفهم شيئا عن كرة القدم، والدي يحبه كثيرا، ويتحدث عنه كثيرا”.

وعن اللاعب الذي يأتي في المرتبة الثالثة بعد مارادونا وميسي، قال مارادونا جونيور: “رونالدو الحقيقي”، في إشارة إلى نجم منتخب البرازيل السابق، الظاهرة رونالدو.

وأتم مارادونا الإبن: “بعد هؤلاء الثلاثة، يأتي الآخرون، رغم أن الهولندي يوهان كرويف، يستحق حيزا أكبر، نظرا للإرث الذي تركه في عالم كرة القدم”.

المصدر: ماركا