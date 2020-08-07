والد ميسي ينتقل إلى منزله في ميلانو.. فهل يلتحق “البرغوث” به؟

والد ميسي ينتقل إلى منزله في ميلانو.. فهل يلتحق “البرغوث” به؟

إيطاليا – ذكرت صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، أن الأرجنتيني خورجي، والد ليونيل ميسي، انتقل بالفعل إلى منزله الجديد في مدينة ميلانو الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف الرئيسي من انتقال والد ميسي إلى ميلانو، يتمثل في أن الوضع الضريبي هناك أفضل للأثرياء.

وأضافت أن هذا السبب نفسه قد يحفز ميسي على الانتقال للعب في الدوري الإيطالي، خاصة وأن المنزل يقع بالقرب من مقر نادي إنتر ميلان، مما يثير المزيد من التساؤلات بشأن الصفقة، والمزيد من التكهنات بشأن إمكانية انتقال “البرغوث” إلى إنتر ميلان.

وذكرت تقارير إيطالية من قبل أن إنتر ميلان يخطط لضم ميسي مجانا في الصيف المقبل، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، ومنحه راتبا سنويا يتخطى 50 مليون يورو.

المصدر: وكالات