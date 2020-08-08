ليبيا – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ اتفاقية مناطق الصلاحيّة البحريّة بين مصر واليونان لا قيمة لها على حد زعمه.

أردوغان أضاف في تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد “آيا صوفيا” في إسطنبول وفقًا لوكالة “الأناضول” التركية: “لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أيّ حقوق في مناطق الصلاحيّة البحريّة” دون أن يشير ما هو الحق الذي تملكه بلاده في توقيع اتفاقية مع حكومة لم تنل ثقة البرلمان الليبي المنتخب.

وبشأن ليبيا أكّد أنّ بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاق المبرم مع السراج بحزم كبير، لافتًا إلى أنّ وزراء الخارجيّة التركي مولود تشاووش أوغلو، والمالطي إيفاريست بارتولو و محمد سيالة، عقدوا لقاءات موسّعة في العاصمة طرابلس.

وأضاف: “هذه اللقاءات مستمرة بكلّ عزيمة. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طلبت منا مؤخرًا وقف أعمال التنقيب وأبلغتنا بأنّ ذلك سيسهل عملها، وأنا قلت لها: إن كنتِ تثقين باليونان أو بالآخرين سنوقف أنشطة التنقيب لمدة 3-4 أسابيع”.

واختتم قائلًا: “ولكن أنا لا أثق بهم _باليونان والدول الأخرى_، وسترين _ مخاطبا ميركل _ أن هؤلاء لن يفوا بوعودهم، وهذا ما حدث”.