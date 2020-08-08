بروكسل – لم يدرج مجلس الاتحاد الأوروبي المغرب ضمن القائمة المحدثة امس للدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أوروبا.

وتضمن التحديث الجديد 11 دولة فقط يسمح لمواطنيها بدخول دول الاتحاد، وهي أستراليا، وكندا، وجورجيا، واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي، فضلا عن الصين مع اشتراط المعاملة بالمثل.

وكانت القائمة استثنت الجزائر في آخر تحديث لها.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو الماضي، عن التوصل إلى قائمة للدول التي سترفع عنها قيود السفر المتبادل، ابتداء من الأول من يوليو، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أشهر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمت القائمة 14 دولة منها دول عربية مثل تونس والمغرب والجزائر، في حين منعت بروكسل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأشار المجلس إلى أن سفراء الدول الأعضاء سيناقشون الدول المدرجة كل أسبوعين لمراقبة تطورات تفشي الوباء في البلدان.

المصدر: وكالات