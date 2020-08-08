الولايات المتحدة – اتهمت الاستخبارات الأمريكية الصين وإيران بأنهما تحاولان التدخل في الانتخابات الأمريكية من أجل منع إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب لمنصب الرئاسة.

وقال رئيس المركز الوطني الأمريكي للأمن ومكافحة التجسس، ويليام إيفانينا، امس، إن الصين “توسع الجهود للتأثير على الانتخابات” و”تفضل ألا يفوز الرئيس ترامب في الانتخابات، حيث تعتبر بكين أنه غير قابل للتنبؤ بتصرفاته”.

كم اتهم إيفانينا إيران بمحاولة “تقويض المؤسسات الديمقراطية” و”إحداث انقسام في البلاد عشية انتخابات 2020″. وأضاف أن إيران لا تريد إعادة انتخاب ترامب رئيسا أمريكيا، وأن “جهودها ستركز على التأثير عبر الانترنت من خلال نشر معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووجه رئيس جهاز مكافحة التجسس الأمريكي اتهامات لروسيا أيضا، بأنها تسعى “للإساءة إلى سمعة” المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: وكالات