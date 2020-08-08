البيت الأبيض: ترامب يستقبل الكاظمي في العشرين من الشهر الحالي

البيت الأبيض: ترامب يستقبل الكاظمي في العشرين من الشهر الحالي

واشنطن – أعلن البيت الأبيض الأمريكي، اليوم السبت، عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وقال البيت في بيان صحفي، إن “هذه الزيارة التي ستجري في 20 اغسطس تأتي في مرحلة حاسمة للولايات المتحدة والعراق، بينما نواصل التعاون من أجل دحر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بشكل دائم ومواجهة التحديات الناجمة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف البيان الأمريكي أن “الولايات المتحدة والعراق، باعتبارهما شريكين مقربين، يتطلعان الى توسيع العلاقات بينهما”.

وأشار البيان إلى أن “ترامب والكاظمي سيناقشان التعاون في مجالات الأمن والطاقة والصحة”.

المصدر: RT