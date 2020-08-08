العراق: التضامن الدولي مع لبنان هو المبدأ الأول الذي يجب الدعوة إليه

العراق: التضامن الدولي مع لبنان هو المبدأ الأول الذي يجب الدعوة إليه

العراق – أكد الممثل العراقي الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في فيينا، بكر فتاح حسين، اليوم السبت، إن التضامن الدولي مع لبنان هو المبدأ الأول الذي يجب الدعوة إليه.

وشارك حسين بالقاء كلمة العراق في الاجتماع الافتراضيّ لمجلس السفراء العرب، الذي عقد بالتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية ومشاركة السفراء العرب المعتمدين في فيينا لمناقشة تداعيات الحادث الأليم الذي تعرض له لبنان، وللتواصل عبر مجلس السفراء العرب مع الجانب النمساويّ لتقديم الدعم اللازم إلى الشعب اللبناني.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن سفيرها “شدد في مُداخَلته أمام السفراء العرب على أنّ التضامن الدولي مع لبنان في هذا الظرف العصيب هو المبدأ الأول الذي يجب الدعوة إليه”.

ودعا السفير العراقي، إلى “العمل معا لتخفيف الآلام عن المتضررين، وأن تكون خدمة الإنسانية والعيش بسلام وحرية وكرامة هي المبادئ السامية التي يجب أن تقود العمل العربي المشترك، ومع المجتمَع الدولي بشكل عام”.

المصدر: RT