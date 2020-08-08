فرنسا – تعرض المدرب الألماني لباريس سان جيرمان، توماس توخيل، لكسر في مشط القدم خلال حصة تدريبية، حسبما أعلن نادي العاصمة الفرنسية، أمس .

وكشف سان جيرمان، أن توخيل، تعرض لكسر في المشط الخامس من القدم والتواء في الكاحل الأيسر، خلال “حصة تدريبية” مساء الخميس، لينضم إلى لاعبين عدة مصابين، على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي، ومواطنه ليفين كورزاوا، والإيطالي ماركو فيراتي، والألماني ثيلو كيهرر.

وتأتي هذه الإصابات قبيل مواجهة سان جيرمان الهامة ضد أتلانتا، يوم الأربعاء المقبل، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتحوم الشكوك حول مشاركة كل اللاعبين المصابين المذكورين، في المباراة ضد أتلانتا، بينما سيغيب الجناح الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، عن المواجهة بسبب الإيقاف.

المصدر: وكالات