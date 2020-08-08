ليبيا – وصف وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس حكومة الوفاق بأنها حكومة وسلطة أمر واقع، وتعاني من أزمات عديدة في ظل نقص الوعي لدى الشعب الليبيّ حول المطالبة بحقوقه.

النعاس قال خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد: إنّ حكومة الوفاق لم تضع منذ البداية رؤيا لحل المشاكل والأزمات.

وأضاف: “لا أطالب الحكومة بأداء أفضل لأنني أعلم أنها غير قادرة، الشيء الوحيد الذي يجب أن تفعله هو تغيير ذاتها و جلدها، بما أنها لا تخضع لسلطة تشريعيّة تراقبها عليها أن تستحدث سلطة استشاريّة تعود لها تكون من أهل الحلّ و العقد”.

وأكّد على أنّ حكومة الوفاق غير قادرة على مواجهة الفساد، لافتًا إلى أنّ الظروف في الميدان لا تنبأ بوقوع معركة عسكريّة وشيكة.

النعاس تابع: “جيش حفتر تحطّم على أسوار طرابلس، وباعتباره أداة للقتل لم يعد قادرًا على القتل لأنه انسحب من طرابلس و هو في حالة انهيار، أعتقد أن كل أخبارنا في الجبهة نأخذها من جانب واحد وهو الجانب الأمريكي ومايصدر من الافريكوم. احتمالية نشوب معركة بعيد جدًا، حتى لو قامت القوّات المدعومة من الوفاق ومن تركيا باجتياح سرت المشكلة لن تنتهي؛ لأنه ما زال هناك 250 كيلومترًا على حوض جالو الذي فيه 80% ؜من النفط الخام و الأصول المتعقلة بتصدير و استخراج النفط”.

واختتم حديثه بالقول: “إنه في حال وقوع الحرب سنكون وقعنا في المحظور؛ لأن هناك نفطًا خامًا وخزانات لتصديرها، وستكون كلها في خطر. وأعتقد أن الاتراك أذكى من ذلك فالحل السلمي هو الأساس، أي تسليم سرت و الجفرة بشكل سلميّ و تحويلها لاماكن منزوعة السلاح فكرة ذكية؛ لأن حفتر و روسيا يفقدون البعد الاستراتيجي للقصف الجوي والعمليات التعبوية”.

المرصد – متابعات