اليمن – تسببت الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة صنعاء وسط اليمن، امس في انهيار منزل الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، بالتزامن مع حلول الذكرى الحادية والعشرين لرحيله.

وأفاد مصدر في وزارة الثقافة بصنعاء لوكالة “سبوتنيك” بأن “منزل الشاعر البردوني الكائن في حارة بستان المنصور بحي بير العزب المجاور لمدينة صنعاء القديمة، انهار بالكامل جراء الأمطار الغزيرة بعد تهدم أجزاء منه”.

وأضاف أن المنزل المكون من طابقين، تعرض للإهمال نتيجة خلافات بين ورثة البردوني، وخاصة بعد سعي وزارة الثقافة اليمنية في العام 2012 إلى شرائه وتحويله إلى متحف تخليدا له ولإرثه الثقافي.

ونشر مدونون صورة لأنقاض المنزل.

وعبد الله البردوني، شاعر وناقد ومؤرخ، فقد بصره في الخامسة من عمره إثر إصابته بمرض الجدري، ولقب بـ”معرّي اليمن” نسبة إلى الشاعر الضرير أبو العلاء المعري، وله 12 ديوانا و8 كتب نقدية وتاريخية، ترجم بعضها إلى الإنجليزية والفرنسية.

وأصدرت الأمم المتحدة في العام 1981 عملة تذكارية فضية عليها صورته كمعاق تجاوز العجز.

المصدر: سبوتنيك