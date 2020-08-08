ليبيا – إدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان تنتهك الجرف القاري لتركيا وليبيا وحقوقهما، متناسياً اتفاقية بلاده مع حكومة غير معتمدة من برلمان ليبيا المنتخب.

أوغلو وفي تصريح لوكالة “الأناضول” التركية الخميس عقب زيارة رسمية قام بها إلى طرابلس ومالطا أشار إلى أهمية البيان المشترك لوزير خارجية تركيا ومحمد سيالة ومالطا الداعم لحكومة الوفاق والذي أكد أن عملية إيريني البحرية الأوروبية أحادية الجانب وتعمل بشكل غير عادل.

وعن الاتفاقية اليونانية المصرية حول ترسيم الصلاحية البحرية للبلدين، قال تشاووش أوغلو إن الاتفاقية تسببت بخيبة أمل لدى الاتحاد الأوروبي حسب زعمه.

وإدعى أن الاتفاقية تنتهك الجرف القاري لتركيا وحكومة السراج، مؤكدا بطلان الاتفاقية من ناحية أنقرة.

وعن التوترات في البحر المتوسط، لفت تشاووش أوغلو إلى محاولة اليونان وما وصفها بـ”قبرص الرومية” تجاهل الحقوق التركية بالمنطقة عبر إبرام اتفاقات مع دول كمصر وإسرائيل حسب زعمه.

وأضاف أن أنقرة ستواصل بحزم الحفاظ على الحقوق الشرعية لتركيا ولشمال قبرص.

وزير خارجية تركيا إختتم تصريحه بالقول: “لا يمكن لهذه الاتفاقيات أو التعاونات أن تبعدنا عن طريقنا، ولا يمكن لأحد أن يغتصب حقوقنا، فنحن لم ولن نسمح لذلك”.