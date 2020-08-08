ليبيا – في إطار الخلاف المحتدم بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والدوائر العسكرية والجهوية المحيطة به مع أعضاء المجلس بسبب تفرده بالقرار ، أصدر وكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش بياناً ليعلن فيه أيضًاً تأييده لهذا الإنفراد واختزال رئيسه لكل شيء في نفسه في وقت يتولى فيه السراج أصلاً الوزارة منذ اقالته للمهدي البرغثي عقب مجزرة براك الشاطئ .

وقال النمروش في بيانه : ” إن وزارة الدفاع الحكومة الوفاق ومن باب تحملها للمسؤلية المنوطة بها ، تتابع بإهتمام بالغ كل التطورات والتحركات الميدانية في كافة ربوع الوطن وتؤكد جاهزيتها في الدفاع عن الوطن استنادا على اعلان رفع درجة الاستعداد وحالة النفير العام في 4/ 4/ 2015 م ، وإعلان حالة الطوارئ المعلنة على كامل التراب الليبي في مواجهة المخاطر التي تهدد وحدة التراب وكيان الدولة واستقرار وتلاحم المجتمع ” .

وأضاف بأن ” :وزارة الدفاع وهي تدعو الجميع لتوحيد الصف وتضميد الجراح والعمل بروح الجماعة لرفع المعاناة عن المواطن وتوفير مستلزماته فاننا ندعوهم مجددا على تحمل مسئولياتهم تجاه الوطن والرد بقوة على كل دعوات الانقسام الداخلى التي ينادي بها البعض عبر اصدار بيانات مكتوبة تهدف الي زعزعة رئاسة المجلس الرئاسي في هذا الوقت العصيب التي تمر به البلاد ” في إشارة منه لمعيتيق وكذلك كاجمان .

وفي إستمرار إستغلال السراج ومواليه احالة الطوارئ التي أعلنها العام الماضي لإنتهاك كل شيء حتى الصخيرات نفسه ، قال النمروش أن هذه البيانات تأتي بينما المخاطر المحدقة موجودة ومن بينها جائحة كورونا التي تحيق بالبلاد.

وضمن تحويل المواليين السراج المطالب المنادية بوقف ” ديكتاتوريته ” الجديدة الى إتهام لكل من ينادي بذلك ، اعتبر النمروش ان بيانات معيتيق هي محاولة اسقاط الأجسام السياسية الحالية ودون الوصول الى انتخابات عامة ، مايعني الا إدخال البلاد في حالة من الفوضى .

متهمًا معيتيق وكاجمان بخدمة مشروع أجنبي .. مروان يعلن انحيازه وقواته لتفرد السراج بالقرار الإداري والمالي . #ليبيا #المرصد https://t.co/B9siWJnO1h — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 7, 2020

بذات اللغة الخشبية التي يرفعها زعماء الديكتاتوريات كل ماعلت الأصوات ضد سلوكهم ، أعتبر النمروش أن مطالب الإصلاح تقود الى الفوضى العارمة التي ينتظرها الكثيرين ممن أسماهم ” المتبرصين بالبلاد بعد أن خسروا المعركة والأرض ” .

وأضاف : ” إن إستغلال حاجة المواطن إلى الكهرباء والوقود ونقص السيولة لتحقيق أهداف خاصة وأجندات ضيقة نستنكرها، وندعو الجميع إلى التضامن لرفع المعاناة ومحاسبة المقصرين ؛ وندعو رئاسة المجلس الرئاسي بتقدير حجم المخاطر التي قد تنجم عن دعوات بعض أعضائه المنشورة مؤخرا وضرورة الجلوس لحل كافة المطالب المشروعة وتوفير كل المستلزمات لهذا الشعب ” .

وختم قائلاً ” إن الجيش الليبي سيكون الحصن المنيع الذي ستتدمر عليه كل أشكال التآمر على هذا الشعب الليبي العظيم ” فيما تقدم معيتيق ببلاغ للمدعي العام العسكري يطالبه فيه باتخاذ اجراءات ضد عبدالباسط مروان آمر المنطقة العسكرية طرابلس بعد بيان اتهمه فيه بخدمة مشروع أجنبي يهدف لاسقاط السراج .

المرصد – متابعات