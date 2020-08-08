ولا تزال عودة تنامي وتيرة الإصابات مشكلة رئيسية للأسواق وتوقعات الطلب، فيما تتزايد حالات الإصابة في عدد من الولايات الأميركية، كما سجلت الهند قفزة يومية غير مسبوقة في الإصابات، وتوفي أكثر من 700 ألف شخص بسبب الجائحة حول العالم.

وجرت تسوية خام برنت على هبوط 69 سنتا، بما يعادل 1.5 بالمئة، إلى 44.40 دولار للبرميل، وهبط الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 بالمئة، إلى 41.22 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 2.5 بالمئة، في حين ربح غرب تكساس الوسيط 2.4 بالمئة.

وتعثرت محادثات بين مشرعين في الولايات المتحدة بشأن حزمة تحفيز جديدة، وفي الوقت نفسه، هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسحب ممثلي البيت الأبيض من المحادثات وأن يصدر في المقابل أوامر تنفيذية للتعامل مع الاحتياجات الاقتصادية.