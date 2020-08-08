ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المصريّ مصطفى بكري أنّ اتفاقيّة تعيين الحدود البحريّة المصريّة -اليونانيّة هي الردّ العملي على أطماع تركيا في غاز شرق البحر المتوسط.

بكري قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الردّ التركي علي ذلك لايتضمن أيّة ردود قانونيّة.

وتابع: “الغريب أنّها تردّ وتتحدث باسم حكومة المليشيات الليبيّة بقيادة السراج، بعد أن أصبحت وليّ أمرها والمتحدّث باسمها”.

وأشار إلى أنّه بعد إتفاقيّة تعيين الحدود البحريّة بين مصر واليونان، من المنتظر من الحكومة الليبيّة الشرعيّة ومجلس النواب الشرعي التوقيع علي اتفاقيّة لتعيين الحدود البحريّة بين ليبيا واليونان.

وفي سياق آخر لفت إلى أنّه يوم غد سيحتفل الجيش الليبيّ بالذكري الثمانين لتأسيسه في مصر بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين، معتبرًا أن هذه رسالة لكلّ من يعنيهم الأمر أنّ مصر وليبيا شعب واحد ومصير مشترك.