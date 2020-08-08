الولايات المتحدة – أعلنت الخزانة الأمريكية امس عن فرض عقوبات على مسؤولين كبار في منطقة هونغ كونغ الإدارية التابعة للصين، على رأسهم رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام.

وأكد مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات تطال 11 من كبار المسؤولين في هونغ كونغ والمسؤولين الصينيين البارزين المعنيين بشؤون المستعمرة البريطانية السابقة.

وتطال العقوبات، علاوة على لام، أعضاء آخرين في الحكومة المحلية، بينهم وزيرة العدل، تيريزا تشينغ، ووزير الأمن، جون لي، ووزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي، إريك تسانغ.

كما أدرجت الخزانة الأمريكية على قائمتها السوداء المفوضين الحالي والسابق لشرطة هونغ كونغ، كريس تانغ وستيفن لو، والأمين العام لمكتب الحكومة المركزية الصينية لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، إريك تشان، ومدير هذا المركز تشنغ يان شيونغ، بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتصال التابع للحكومـة الصينية في هونغ كونغ، لو هوينينغ، ومدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني، شيا باولونغ، ونائبه، جانغ شياومينغ.

واتهمت الخزانة الأمريكية هؤلاء المسؤولين بـ”تقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ والحد من حرية التعبير والتجمع التي يحظى بها السكان المحليون”.

وشددت الوزارة على أن لام باعتبارها كبيرة المسؤولين التنفيذيين في المستعمرة البريطانية السابقة تتحمل المسؤولية المباشرة عن “قمع الحرية والعمليات الديمقراطية” هناك، مشيرة إلى أن إدراجها على قائمة العقوبات يأتي بسبب انخراطها في “تطوير وتبني وتطبيق” القانون الصيني الخاص بالأمن القومي في هونغ كونغ.

المصدر: RT