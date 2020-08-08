تخطت 21 بالمائة.. تراجع حاد في صادرات فرنسا بالنصف الأول

تخطت 21 بالمائة.. تراجع حاد في صادرات فرنسا بالنصف الأول

فرنسا – أعلنت السلطات الفرنسية، امس تراجع صادرات البلاد بنسبة 21.5% في النصف الأول من 2020.

وتكشف الأرقام الجديدة حجم الضرر الاقتصادي الذي أحدثته جائحة كورونا على ثاني أقوى اقتصاد في منطقة اليورو، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وأظهرت الأرقام انخفاض صادرات البضائع الفرنسية بنسبة 21.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2019.

ويعد هذا أكبر انخفاض سجلته فرنسا في النصف الأول من 2009، في ذروة الركود الكبير.

وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، إن “هذه الأرقام للأسف ليست مفاجئة لأن حجم الأزمة التي نمر بها استثنائي”.

سجلت فرنسا ارتفاعا في عجز تجارتها الخارجية السلعية في النصف الأول 2020 إلى 34 مليار يورو صعودا من 29 مليارا في النصف الأول 2019.

وحتى صباح الجمعة، تجاوزت حصيلة المصابين بكورونا في فرنسا 195 ألفا و500 شخص، فيما تخطت الوفيات حاجز الـ30 ألف و300

الأناضول