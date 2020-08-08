الولايات المتحدة – ارتفع الدولار الأمريكي، امس مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتوقع بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مرسوما بوقف أنشطة تطبيقي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيين في الولايات المتحدة، ما زاد من حدة توتر بين بكين وواشنطن مستمر منذ نحو عامين.

وبحلول الساعة 9:05 تغ، كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعا بنسبة 0.40 المئة الى 93.13.

وقطع الدولار موجة هبوط على مدى الجلسات الثلاث السابقة، رغم توقعات بأداء ضعيف للوظائف الأمريكية في يونيو، والمنتظر أن يعلنها مكتب إحصاءات العمل في وقت لاحق اليوم.

وسجلت العملة الأمريكية مكاسب ملحوظة على مدى الأسابيع الماضية، على خلفية تصاعد وتيرة الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وحتى ظهر الخميس، بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة 158 ألفا و268 وفاة من أصل أربعة ملايين و824 الفا و175 إصابة، بحسب احصاءات جامعة جونز هوبكنز.

الأناضول