بكين – وصفت الصين، امس حظر واشنطن لأي معاملات أمريكية مع تطبيقي التواصل الاجتماعي “تيك توك” و “وي تشات” بأنه “هيمنة بشكل جلي”، وطالبتها بعدم تسيس القضايا الاقتصادية.

جاء ذلك خلال تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في مؤتمر صحفي الجمعة، وفقا لصحيفة “chinadaily” المحلية.

وقال وين بين إن بلاده تعارض بشدة إصدار الولايات المتحدة أوامر تنفيذية تحظر التعاملات الأمريكية مع “تيك توك” و”وي تشات”، واصفا ذلك بأنه “هيمنة بشكل جلي”.

وحث وين بين واشنطن على الاستماع إلى الصوت العقلاني في الداخل وكذلك من المجتمع الدولي، والتوقف عن تسييس القضايا الاقتصادية وقمع الشركات ذات الصلة.

وفي وقت سابق الجمعة، وقع ترامب، على مرسومين منفصلين يحظران أي معاملات أمريكية من الأفراد أو المؤسسات مع تطبيقي وسائل التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”وي تشات” الصينيين.

وأفاد مراسل الأناضول، أنه وبحسب القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 45 يوما، فإن انتشار التطبيقات الصينية “غير الموثوق بها” في الولايات المتحدة لا يزال يهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد.

وفي 3 أغسطس/ آب الجاري، أعلن ترامب عزمه التوقيع على أمر تنفيذي بحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأكد ترامب أنه لا يريد أن يكون تطبيق “تيك توك” تحت سيطرة الصين بسبب “مخاوف أمنية”، مشددا على ضرورة أن تكون إدارة التطبيق في الولايات المتحدة عبر شركة “مايكروسوفت” أو أي شركة أمريكية أخرى.

وتدور مفاوضات منذ أكثر من شهر بين “بايت دانس” الصينية ومايكروسوفت، لقيام الأخيرة بشراء عمليات الشركة في السوق الأمريكية، التي تضم قرابة 100 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق.

وقالت “مايكروسوفت” في بيان الأحد، إنها “تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس.. ملتزمون بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة”.

الأناضول