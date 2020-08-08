بغداد – أكدت ست دول عربية، امس التزامها باتفاق تحالف “أوبك+” لخفض إنتاج النفط، بدأ تنفيذه مطلع مايو/ أيار الماضي، بهدف إعادة الاستقرار لأسعار الخام.

جاء ذلك، في اتصال هاتفي مشترك بين وزراء النفط كل من العراق والسعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت، وفق بيان مشترك نشرته وزارة النفط العراقية.

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان العراق، خفض إنتاجه النفطي بمقدار 400 ألف برميل إضافية يوميا خلال الشهر الجاري، تماشياً مع اتفاق تحالف (أوبك+)، لتحقيق نسبة الخفض الكاملة المقرة ضمن حصة البلاد من إجمالي الخفض.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت روسيا بلدانا في التحالف لم تسمها، بعدم تنفيذ خفض في الإنتاج وفقا للاتفاق المقر خلال أبريل/ نيسان الماضي.

وأورد بيان اليوم: “جرى استعراض التطورات الأخيرة في أسواق النفط، واستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي والطلب على الخام.. والتقدم المحقق باتجاه إعادة التوازن إلى السوق النفطية”.

وأكد وزراء الدول الست “التزامهم التام مجددا باتفاق “أوبك+”، وأهمية تحقيق جميع الدول المشاركة في الاتفاق، مستويات الإنتاج المُستهدفة لها، من أجل تسريع إعادة التوازن إلى السوق العالمية”.

وزاد البيان: “على الدول التي زاد إنتاجها عن النسب المُقررة لها، في شهور مايو/ أيار ويونيو/ حزيران ويوليو تموز، ان تقوم بتعويض الخفض عن تلك الكميات”.

وفي أبريل الماضي، توصل تحالف “أوبك+” إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يوميا بدأ في مايو واستمر حتى يوليو الماضي.

وقلص التحالف حجم خفض الإنتاج إلى متوسط 7.7 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس/ آب الجاري، يتبعه تقليص ثان مطلع 2021، إلى 5.7 ملايين برميل يوميا يستمر حتى أبريل 2022.