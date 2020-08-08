إيطاليا – تحدث رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنييلي، عن مصير مدرب اليوفي ماوريتسيو ساري، ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خروج الفريق المرير، أمس الجمعة، من دوري أبطال أوروبا على يد ليون.

وقال أنييلي: “ماوريتسيو ساري يستحق الكثير من التقدير على ما فعله في مسيرته التدريبية بعد بدايته في دوريات الهواة، وفوزه أخيرا بالدوري الإيطالي”.

وأضاف: “لقد كانت ليلة محبطة بالنسبة لنا، والخروج بهذا الشكل يجعلنا نعيد تقييم الكثير من الأمور، لكننا نملك أفضل لاعب في تاريخ البطولة، وأثبت ذلك الليلة من جديد”، في إشار إلى كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في شباك ليون، لكنهما لم يجنبا يوفنتوس مرارة الإقصاء المبكر من دوري الأبطال.

وعن مستقبل النجم البرتغالي، علق أنييلي قائلا: “أنا مقتنع تماما أن رونالدو سيستمر معنا، ما حدث مجرد خدعة قديمة وأنباء سابقة نشرت من جديد، لأننا كنا سنواجه فريقا فرنسيا.. أستطيع التأكيد لكم أن كريستيانو أحد أعمدة الفريق”.

وودع يوفنتوس أمس الجمعة، دوري أبطال أوروبا، من الدور ثمن النهائي، رغم فوزه إيابا على ملعبه على ليون، بنتيجة 2-1، وذلك بحكم خسارته ذهابا بهدف دون رد.

يذكر أن صحيفة “فرانس فوتبول”، نشرت تقريرا قبل أيام، كشفت فيه أن رنالدو، فكر جديا مطلع الموسم الحالي، في الرحيل عن يوفنتوس من أجل الانضماام إلى نادي باريس سان جيرمان، بسبب عدم رضاه على أداء فريقه في مسابقة دوري الأبطال.

المصدر: وكالات